Призыв резервистов в армию без мобилизации узаконил Зеленскийhttps://racurs.ua/n153566-prizyv-rezervistov-v-armiu-bez-mobilizacii-uzakonil-zelenskiy.htmlРакурс
Призыв в армию будет происходить по-новому. Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.
Отныне глава государства в любой момент сможет призывать на военную службу около 150 тыс. резервистов. Для этого не потребуется ни мобилизация, ни военное положение — достаточно лишь того, что он считает ситуацию угрожающей.
Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии и быстро увеличить боевой потенциал сил, — сообщили в Офисе президента.
В особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативного резерва.
Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. Они будут определять категории резервистов, которые необходимо будет призывать, а также другие параметры призыва.
Этот закон 30 марта во втором чтении приняла Верховная Рада. Его поддержали 256 народных депутатов.
Закон также ввел новый вид военной службы по призыву для резервистов: в особый период — на срок не более шести месяцев.