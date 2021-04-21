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Ракурс
Призыв резервистов в армию без мобилизации узаконил Зеленский

Призыв резервистов в армию без мобилизации узаконил Зеленский

21 апр 2021, 09:37
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Призыв в армию будет происходить по-новому. Президент Владимир Зеленский 21 апреля подписал закон о призыве на военную службу резервистов в особый период.

Отныне глава государства в любой момент сможет призывать на военную службу около 150 тыс. резервистов. Для этого не потребуется ни мобилизация, ни военное положение — достаточно лишь того, что он считает ситуацию угрожающей.

Это позволит оперативно доукомплектовать резервистами военные части всех сил обороны государства, чем существенно повысить их боеспособность во время военной агрессии и быстро увеличить боевой потенциал сил, — сообщили в Офисе президента.

В особый период на военную службу будут призывать граждан, заключивших контракты о прохождении службы в военном резерве и/или зачислены в военный оперативного резерва.

Решение о проведении такого призыва будет принимать Верховный главнокомандующий ВСУ по представлению главнокомандующего ВСУ. Они будут определять категории резервистов, которые необходимо будет призывать, а также другие параметры призыва.


Этот закон 30 марта во втором чтении приняла Верховная Рада. Его поддержали 256 народных депутатов.

Закон также ввел новый вид военной службы по призыву для резервистов: в особый период — на срок не более шести месяцев.

Источник: Ракурс


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