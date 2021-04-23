Игорь Коломойский, фото: Zik

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Ракурс

В бизнес-центр «Милленниум», где расположен офис олигарха Игоря Коломойского, пришли обысками сотрудники СБУ.

Обыски начались в 20.30 22 октября и завершились в начале суток 23 октября. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил журналист «Схем» Михаил Ткач.

Коломойский в комментарии телефону сообщил, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Причин обысков пока не знает. Находится в Днепре. Официального офиса в БЦ «Миллениум» не имеет, — отметил Ткач.

Обыск СБУ проводили совместно с сотрудниками Департамента стратегических расследований Нацполиции, сообщает издание «Бабель».

По информации издания, сотрудники СБУ действовали в рамках «дела «Центрэнерго».

ПАО «Центрэнерго» — это энергетическая компания, которая занимается производством и поставкой электроэнергии. В ее состав входят три тепловые электростанции (Углегорская, Змиевская и Трипольская), доля в общем объеме производимой в Украине электроэнергии составляет 8%.

Напомним, недавно американские СМИ обнародовали расследование о незаконных сделках Коломойского на территории США.