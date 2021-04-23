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Николай Тищенко, фото: «Страна»

«Слуги» определились, что делать со скандальным Тищенко — СМИ

23 апр 2021, 08:18
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Фракция «Слуга народа» вчера, 22 апреля, провела заседание, на котором заслушали народных депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко, которые недавно оказались в центре скандалов.

Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Отмечается, что Тищенко заслушали по поводу скандальной вечеринки в честь дня рождения его жены, устроенной во время карантина в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Тищенко ранее заявлял, что празднование чего-либо в гостиничных номерах совершенно не запрещено, а карантинные ограничения касаются ресторанов.

Во время заседания фракции была достигнута договоренность, что Тищенко заплатит штраф и приобретет за свой счет что-то для военных на Донбассе. Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источник во фракции.

Он извинился, повторил, что снял номер в Fairmont, что любит жену и уважает президента, — рассказал источник.

Отмечается, что заседание фракции происходило в Zoom, а модерировал разговор народный депутат Андрей Герус.

По информации издания, за Тищенко вступили некоторые депутаты и «сложилось впечатление, что фракция в целом его поддерживает».

В отношении Шевченко, недавно совершил визит в Беларусь, где встречался с самопровозглашенным президентом этой страны Александром Лукашенко, было решено провести голосование путем сбора подписей относительно дальнейшего его пребывания в составе парламентской фракции «Слуг народа».


Евгений Шевченко не был делегирован никем на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси, — отмечают в пресс-службе «Слуги народа».


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