«Слуги» определились, что делать со скандальным Тищенко — СМИhttps://racurs.ua/n153673-slugi-opredelilis-chto-delat-so-skandalnym-tischenko-smi.htmlРакурс
Фракция «Слуга народа» вчера, 22 апреля, провела заседание, на котором заслушали народных депутатов Евгения Шевченко и Николая Тищенко, которые недавно оказались в центре скандалов.
Об этом сообщает пресс-служба фракции.
Отмечается, что Тищенко заслушали по поводу скандальной вечеринки в честь дня рождения его жены, устроенной во время карантина в Fairmont Grand Hotel Kyiv. Тищенко ранее заявлял, что празднование чего-либо в гостиничных номерах совершенно не запрещено, а карантинные ограничения касаются ресторанов.
Во время заседания фракции была достигнута договоренность, что Тищенко заплатит штраф и приобретет за свой счет что-то для военных на Донбассе. Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источник во фракции.
Он извинился, повторил, что снял номер в Fairmont, что любит жену и уважает президента, — рассказал источник.
Отмечается, что заседание фракции происходило в Zoom, а модерировал разговор народный депутат Андрей Герус.
По информации издания, за Тищенко вступили некоторые депутаты и «сложилось впечатление, что фракция в целом его поддерживает».
В отношении Шевченко, недавно совершил визит в Беларусь, где встречался с самопровозглашенным президентом этой страны Александром Лукашенко, было решено провести голосование путем сбора подписей относительно дальнейшего его пребывания в составе парламентской фракции «Слуг народа».
Евгений Шевченко не был делегирован никем на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси, — отмечают в пресс-службе «Слуги народа».