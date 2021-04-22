Россия не отведет все войска, а технику оставит под Воронежем - CIT

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Россия не отведет все свои войска от границы с Украиной, поскольку техника 41-й армии вооруженных сил России остается на полигоне под Воронежем. Также Кремль продолжает стягивать войска на территорию оккупированного Крыма.

Такой вывод сделали расследователи с Conflict Intelligence Team.

Военная техника РФ будет сосредоточена в полевом лагере под Воронежем, несмотря на отвод личного состава от украинских границ. Согласно приказу министра обороны России Сергея Шойгу, российские солдаты до 1 мая должны вернуться на места постоянной дислокации. Однако Шойгу уточнил, что техника 41-й армии, которая была расположена под Воронежем близ украинской границы, останется «как минимум до сентября» для участия в военных учениях «Запад-2021».

По мнению CIT, при необходимости личный состав 41-й российской армии могут перебросить в лагерь в течение нескольких дней.

В сочетании с частями, которые постоянно базируются около границ Украины и в Крыму, это означает, что определенная угроза вторжения регулярной армии РФ на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск, — подытожили расследователи.

В CIT напомнили о подобной ситуации, которая сложилась в мае 2014 года. Тогда Москва также заявляла об отводе войск от украинской границы, однако отвела не все силы и в июле начала обстреливать ВСУ через границу, а в августе вошла на Донбасс.

Напомним, ранее сегодня министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генеральному штабу РФ и командующим войсками вернуть в места постоянной дислокации войска, переброшенные в последнее время к границам Украины. Шойгу заявил, что Москва начинает отвод войск Южного и Западного военных округов в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

В течение последних недель Кремль стягивал вооруженные силы к границам. Из-за этого ряд украинских и западных лидеров говорили об угрозе военной эскалации. РФ сосредоточила вдоль границ и в аннексированном Крыму свыше 100 тыс. солдат. Речь идет о переброске российских сухопутных войск, а также концентрации боевых кораблей Балтийского, Северного флота и Каспийской флотилии в Черном море.