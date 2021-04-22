23 апреля празднуют день психолога, книги и авторского права

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Ракурс

23 апреля, в пятницу, отмечают Всемирный день книги и авторского права, а также день психолога.

Эта дата очень символична для литературы и именно ее выбрали для отмечания Всемирного дня книги и авторского права. 23 апреля в 1616 году умер Уильям Шекспир, Мигель Сервантес и Инка Гарсиласо де ла Вега.

23 апреля также отмечают Всеукраинский день психолога. Представители этой профессии помогают справиться с жизненными невзгодами, побороть стрессы и депрессии. Психологи в Украине работают не только в медицинских учреждениях, но также на многих предприятиях, в учебных заведениях.

Православная церковь 23 апреля чтит память 33 мучеников. 23 апреля по приметам узнавали о своей судьбе на ближайшие три месяца. В этот день замужняя женщина, которая изменила мужу, обязательно должна была покаяться. Славяне верили, что только искреннее раскаяние спасет брак и отношения.

23 апреля именины отмечают Александр, Максим, Яков и Дмитрий.

Кроме того, в разных странах мира в этот день отмечают День свиданий под луной, День немецкого пива, День кактусовода, День английского и испанского языка (ООН).

23 апреля в мировой истории и истории Украины произошло несколько знаменательных событий.

В 303 году по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине обезглавили христианского воина Георгия Победоносца, который позже был канонизирован церковью.

В 1896 году в Нью-Йорке прошел первый в США киносеанс, а в 1907 году Джек Лондон, американский писатель и журналист, военный корреспондент, отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

В 1959 году в Украине создали Союз журналистов, а в 1975 году в Киеве открылся Музей книги.

В 1992 году в Пекине открыли самый большой ресторан сети «Макдоналдс» — на 700 мест.

В 2014 году 23 апреля основали 2-й батальон специального назначения НГУ «Донбасс».

В 1920 году 23 апреля родился Григорий Тютюнник, украинский писатель-прозаик и поэт, старший брат писателя-прозаика Григора Тютюнника.

А в 1946 году родился Анатолий Бышовец, украинский советский футболист «Динамо» и тренер олимпийской сборной СССР.