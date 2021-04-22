23 квітня святкують день психолога, книги та авторського права, фото — Південний портал

https://racurs.ua/ua/n153660-23-kvitnya-svyatkuut-den-psyhologa-knygy-ta-avtorskogo-prava.html

Ракурс

23 квітня, у п’ятницю, відзначають Всесвітній день книги і авторського права, а також день психолога.

Ця дата дуже символічна для літератури і саме її вибрали для започаткування Всесвітнього дня книги і авторського права. 23 квітня у 1616 році помер Вільям Шекспір, Мігель Сервантес та Інка Гарсіласо де ла Вега.

23 квітня також відзначають Всеукраїнський день психолога. Представники цієї професії допомагають впоратися з життєвими негараздами, побороти стреси і депресії. Психологи в Україні працюють не тільки в медичних установах, але також на багатьох підприємствах, в навчальних закладах.

Православна церква 23 квітня вшановує пам’ять 33 мучеників. У народному календарі дата отримала назву Терентія Маревного, або День Сонцезаходу.

23 квітня за прикметами дізнавалися про свою долю на найближчі три місяці. В цей день заміжня жінка, яка зрадила чоловікові, обов’язково повинна була покаятися. Слов’яни вірили, що тільки щире каяття врятує шлюб і відносини.

23 квітня іменини відзначають Олександр, Максим, Яків та Дмитро.

Крім того, у різних країнах світу цього дня відзначають День побачень під місяцем, День німецького пива, День кактусовода, День англійської та іспанської мови (ООН).

23 квітня у світовій історії та історії України відбулося декілька знаменних подій.

У 303 році за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині обезголовили християнського воїна Георгія Побідоносця, який пізніше був канонізований церквою.

У 1896 році в Нью-Йорку пройшов перший в США кіносеанс, а у 1907 році Джек Лондон, американський письменник і журналіст, військовий кореспондент, вирушив у подорож навколо світу на двощогловому судні.

У 1959 році в Україні створили Союз журналістів, а у 1975 році в Києві відкрився Музей книги.

У 1992 році в Пекіні відкрили найбільший ресторан мережі «Макдоналдс» — на 700 місць.

У 2014 році 23 квітня заснували 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».

У 1920 році 23 квітня народився Григорій Тютюнник, український письменник-прозаїк і поет, старший брат письменника-прозаїка Григора Тютюнника.

А у 1946 році народився Анатолій Бишовець, український радянський футболіст київського «Динамо» і тренер олімпійської збірної СРСР.