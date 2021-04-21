22 квітня в низці регіонів України очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n153607-doschi-podekudy-grozy-pogoda-v-ukrayini-na-22-kvitnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 22 квітня буде переважно дощовою.

Вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних і Житомирській областях помірні (у Вінницькій, північних та південно-східних областях — невеликі) дощі, подекуди грози. На решті території без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер очікується південно-західний, 7−12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +3…+8°, вдень — +13…+18° (в західних областях — +10.+15°).

На високогір’ї Карпат — дощ з мокрим снігом, температура впродовж доби становитиме 0…+5°.

Погода у Києві 22 квітня буде без істотних опадів, вдень — невеликий дощ, місцями гроза. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +5…+7°, вдень — піднімуться до +16…+18°.

Погода у Львові буде без істотних опадів вночі, вдень — дощ, можлива гроза. Вночі температура повітря становитиме +4…+6°, вдень — +11…+13°.

Погода в Одесі буде без істотних опадів. Термометри вночі покажуть +6…+8°, вдень — +15…+17°.

Погода у Дніпрі також буде без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме +5…+7°, вдень — +15…+17°.

Погода у Харкові протягом доби буде без істотних опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря +7…+9° вночі та +15…+17° вдень.

Погода на Закарпатті 22 квітня передбачає дощі вночі та вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +6…+8° вночі та +13…+15° вдень.

Геомагнітний стан у Києві 22 квітня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.