Сильні заморозки йдуть в Україну — дату похолодання назвав Гідрометцентр

https://racurs.ua/ua/n153591-sylni-zamorozky-ydut-v-ukrayinu-datu-poholodannya-nazvav-gidrometcentr.html

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Заморозки прийдуть до України наприкінці цього тижня та на початку наступного — в Укргідрометцентрі 24−27 квітня прогнозують похолодання у різних областях країни.

Як повідомляє Держслужба України з надзвичайних ситуацій у Телеграм, сильні заморозки у повітрі з температурою 0−3° градусів (другий рівень небезпечності, «помаранчевий») спостерігатимуться:

вночі 24 квітня у західних та північних областях,

вночі 25−27 квітня в Україні, окрім південних областей.

Також заморозки на поверхні ґрунту 0−5° градусів (перший рівень небезпечності, «жовтий») прогнозуються 24 квітня у південних та центральних областях.

На Київщині вночі 24−27 квітня очікуються сильні заморозки у повітрі 0−3° градусів.

Окрім цього, сьогодні 21 квітня, синоптики попереджають про грози та град у Київській області, який накриє регіон у найближчу годину.