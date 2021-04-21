Фейки про призов спростували в Генштабі. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n153589-pryzov-v-armiu-2021-genshtab-sprostuvav-feyky.html

Ракурс

Призов на строкову військову службу в Україні триває, а в соціальних мережах ширяться фейки.

Інформація, яка з’явилася щодо начебто зміни строків проходження строкової військової служби не відповідає дійсності. Військові рекомендують не вірити фейкам та не поширювати чуток, а ретельно перевіряти дані, які безпосередньо стосуються Збройних Сил України. Про це 21 квітня повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі закликають довіряти інформації, яка розміщується на офіційних сторінках в соціальних мережах ЗС України, Генерального штабу, органів військового управління, на сайті Збройних сил України та Міністерства оборони.

Зазначається, що відповідно до законодавства, на строкову військову службу призиваються придатні чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

До 18 місяців в армії та флоті служать солдати, матроси, сержанти і старшини, які проходять строкову військову службу. А строк служби в 12 місяців передбачається тим особам, які на час призову мають ступінь магістра.

Строк проходження строкової військової служби визначається законодавством України в залежності від наявності у особи відповідного ступеню вищої освіти (магістр), а не від факту отримання вищої освіти, — зазначили в Генштабі.



У відомстві наголосили, що строковики залучаються насамперед для забезпечення життєдіяльності військових частин в пунктах постійної дислокації, крім тих, які дислокуються на Донбасі. Як і раніше, військовослужбовці строкової служби не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 21 квітня підписав закон про призив на військову службу резервістів в особливий період. Віднині глава держави у будь-який момент зможе призивати на військову службу близько 150 тис. резервістів.