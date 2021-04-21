Послання Путіна — у чому президент РФ звинуватив Україну і Захід

https://racurs.ua/ua/n153588-poslannya-putina-u-chomu-prezydent-rf-zvynuvatyv-ukrayinu-i-zahid.html

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Володимир Путін сьогодні виступив з так званим передвиборчим посланням до Федеральних зборів, яке було сконцентроване на анонсуванні виплат і бонусів для росіян напередодні вересневих виборів до Держдуми. Цей виступ проходив під акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального і масові затримання учасників мітингів в різних містах РФ. Сам Навальний більше трьох тижнів тримає голодування в колонії.

Водночас президент країни-агресора щонайменше 40 хв присвятив проблемам Росії, проте не забув згадати і про Захід, який, на його думку, «займається організацією державних переворотів». У цьому контексті Путін заговорив про Януковича, Лукашенка і Мадуро.

Можна як завгодно ставитися до президента України Януковича або Мадуро в Венесуелі, можна мати точку зору з приводу політики Лукашенка, але практика організації переворотів, планів політичних вбивств, зокрема й високопосадовців — це неймовірно, звичайно, — заявив Путін.

Зміст його послання раніше не анонсувався. Експерти припускали, що він прокоментує стягування армії РФ до кордонів з Україною. Однак замість цього, Путін заявив про те, що багато інших країн «по-хамськи» ставляться до Москви, але Кремль відповість на провокації Заходу, який «зачіпає" Росію.

У деяких країнах завели геть непристойний звичай: з будь-якого приводу, а найчастіше взагалі без жодного приводу зачіпають Росію. Спорт якийсь. Новий вид спорту, хто голосніше щось скаже. Ми поводимося вкрай стримано. Можна сказати, прямо й без іронії, що скромно. Часто взагалі не відповідаємо на недружні акції та на відверте хамство, — заявив президент Росії, де представники МЗС на постійній основі хамлять в своєму Твіттері та на брифінгах.

Розповідаючи про країни, які ображають Москву, Путін згадав про англійського письменника Редьярда Кіплінга, автора «Книги джунглів»:

Зачіпають Росію то тут, то там без будь-яких причин… Навколо Шерхана крутяться різні дрібні Табаки. Все як у Кіплінга. Підвивають для того, щоб задобрити свого суверена. Кіплінг — великий письменник.

Свою промову Путін завершив заявами про те, що РФ націлена на «добрі відносини з усіма учасниками міжнародного спілкування» і не хоче спалювати мости. Однак і в цій тезі не обійшлося без погроз:

Ми дійсно не хочемо спалювати мости, але, якщо хтось сприймає наші добрі наміри як байдужість або слабкість і сам має намір остаточно спалити або навіть підірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою. Організатори будь-яких провокацій, які загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували.

Нагадаємо, торік в своєму посланні Путін анонсував конституційну реформу, яка згодом дозволила йому залишитися при владі до 2036 року.