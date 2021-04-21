Послание Путина — в чем президент РФ обвинил Украину и Запад

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Владимир Путин сегодня выступил с так называемым предвыборным посланием к Федеральному собранию, которое было сосредоточено на анонсировании выплат и бонусов для пострадавших из-за пандемии коронавируса россиян накануне сентябрьских выборов в Госдуму. Это выступление проходило под акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и массовые задержания участников митингов в разных городах РФ. Сам Навальный более трех недель держит голодовку в колонии.

В свою очередь, президент страны-агрессора, как минимум 40 мин посвятил проблемам России, однако не забыл упомянуть и о Западе, который, по его мнению, «занимается организацией государственных переворотов». В этом контексте Путин заговорил о Януковиче, Лукашенко и Мадуро.

Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу или Мадуро в Венесуэле, можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, планов политических убийств, в том числе высокопоставленных чиновников — это невообразимо, конечно, — заявил Путин.

Содержание его послания ранее не анонсировалось. Эксперты предполагали, что он прокомментирует стягивание армии РФ к границам Украины. Однако вместо этого, Путин заявил о том, что многие другие страны «хамят Москве», а Кремль ответит на провокации Запада, который «задирает» Россию.

В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта, кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем на недружественные акции, но и на откровенное хамство, — заявил президент России, представители МИД которой на постоянной основе хамят в своем Твиттере и на брифингах.

Рассказывая о странах, которые обижают Москву, Путин вспомнил об английском писателе Редьярде Киплинге, авторе «Книги джунглей»:

Цепляют Россию то тут, то там без всяких причин… Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель.

Свою речь Путин завершил заявлениями о том, что РФ нацелена на «добрые отношения со всеми участниками международного общения» и не хочет сжигать мосты. Однако и в этом тезисе не обошлось без угроз:

Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет ассиметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

Напомним, в прошлом году в своем послании Путин анонсировал конституционную реформу, которая впоследствии позволила ему остаться у власти до 2036 года.