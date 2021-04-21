Армия РФ попытается пробить наземный путь в Крым - экс-замглавы НАТО

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Владимир Путин с помощью российской армии у границ с Украины, вероятно, попытается «пробить» наземный коридор в оккупированный Крым. Такое мнение высказал экс-заместитель командующего НАТО в Европе Ричард Ширрефф.

Отставной британский генерал убежден, что президент РФ не планирует полномасштабного вторжения в Украину.

Наиболее очевидным для Путина было бы попробовать пробить наземный коридор в Крым. По моему мнению, он вряд ли посчитает удачной попытку завоевать всю Украину. Это большая страна, россияне там быстро увязнут… Вместе с тем я вполне представляю логику быстрого точечного удара, чтобы получить наземный коридор на аннексированый полуостров, — заявил Ширрефф в интервью DW.

Бывший чиновник Североатлантического альянса не считает, что новая война с Москвой неизбежна, однако сейчас наблюдается опасное обострение. Ширефф отметил значительное наращивание сил Кремлем.

Мы ни в коем случае не должны это преуменьшать. Неправильная оценка может привести к худшему результату. Если же действовать осторожно, ситуацию можно сохранить под контролем, — заметил британский генерал.

Вместе с тем, военный признал, что реальные намерения Путина остаются тайной. Возможно Москва стремится с помощью агрессии против Киева отвлечь внимание от ситуации с оппозиционным политиком Навальным или подготовиться к завершению «крымского проекта».