https://racurs.ua/n153581-epidporog-zabolevaemosti-covid-19-prevyshen-v-15-oblastyah-ukrainy-infografika.html

Ракурс

Эпидемиологический порог коронавируса превышен в 15 областях Украины.

В Киеве и 9 областях эпидпорог в пределах нормы. Самые высокие показатели в Черкасской и Волынской области — 168,0% и 148,6% от 100% эпидемиологического порога. Наименьший показатель в Винницкой области 61,3%. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также сообщается, что уже в семи регионах уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом соответствует норме. За сутки ситуация улучшилась в Черновицкой области. Так, по норме уровнем госпитализаций соответствуют Закарпатская (36,6 при норме 60 на 100 тыс. населения), Кировоградская (51,4), Львовская (53,6), Тернопольская (55,2), Черновицкая (58,1) и Херсонская (58,3) области.

Наихудшая ситуация с госпитализацией наблюдается в Хмельницкой области (111,8). В Киеве уровень госпитализаций составляет 71,3.

Уровень заполняемости коек с кислородом в больницах превышен в девяти регионах — Киеве (72,7% при норме 65%), Одесской (70,4%), Львовской (69,2%), Донецкой (69%), Сумской (68%), Хмельницкой (67,5%), Харьковской (67,3%), Киевской (66,3%) и Николаевской (65,9%), областях.

Напомним, в Национальной академии наук Украины спрогнозировали, что в Украине будет наблюдаться снижение смертности от коронавируса в ближайшие дни. Ученые прогнозируют, что к 27 апреля в Украине за сутки будет в среднем 12 тыс. 369 больных, до 4 мая — 11 тыс. 122. По информации экспертов, самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.