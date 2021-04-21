https://racurs.ua/n153579-snijenie-smertnosti-ot-covid-19-v-ukraine-sprognozirovali-v-nan.html

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Снижение смертности от коронавируса в ближайшие дни прогнозируется в Украине.

Смертность от COVID-19 находится на завершающей стадии плато, ожидается ее снижение в ближайшие дни. В последние три-четыре недели летальность от коронавируса составляла 2,5%. Соответствующий прогноз сделала Национальная академия наук Украины, передает пресс-служба ведомства.

Эксперты считают, что в течение прошлой недели наблюдалось уверенное затухание числа новых выявленных случаев коронавируса. Ученые отмечают, что средненедельное репродуктивное число (показывает, сколько человек заражает один больной) составило 0,9 и имеет тенденцию к снижению.

Ученые прогнозируют, что к 27 апреля в Украине за сутки будет в среднем 12 тыс. 369 больных, до 4 мая — 11 тыс. 122. По информации экспертов, самая высокая заболеваемость ожидается в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Одесской и Харьковской областях.

Напомним, 14 апреля министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что эпидемия коронавирусной болезни COVID-19 пошла на спад, а Украина «выдержала очередной скачок заболеваемости коронавирусом». Чиновник заявлял, что стабилизация ситуации наблюдается во многих регионах.