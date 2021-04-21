Новейший беспилотник США подкрался в закрытый россиянами район Крыма

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Американские Военно-воздушные силы провели разведывательный полет над закрытой оккупантами зоной над Крымом.

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетел в районе воздушного пространства Крыма, который был объявлен временно опасным для полетов и закрыт, сообщает «Интерфакс».

Россияне заявили, что американский дрон вылетел с авиабазы ​​итальянского острова Сицилия, выполнил полет вблизи морской границы Крыма на высоте 15 тыс. м, пролетел вдоль берегов Краснодарского края РФ.

Напомним, что 20 апреля Россия ввела ограничения на полеты в этой зоне на четыре дня. Москва закрыла воздушное пространство южной части оккупированного Крыма от Севастополя до Феодосии, территориальные воды у южного берега полуострова и часть международных вод Черного моря. Их объявили временно опасными для полетов.

Дрон Global Hawk имеет взлетную массу 15 т и размах крыла около 40 м, он может патрулировать 30 часов на высоте до 18 тыс. м. Стоимость беспилотника — до 140 млн долл. Час полета обходится в 31 тыс. долл.

В феврале этот американский беспилотник подлетал к российским границам, когда проводил разведку над временно оккупированными районами Донбасса. Тогда беспилотник подлетал к Донбассу пять раз.