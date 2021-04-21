Новітній дрон США підкрався у закритий росіянами район Криму, фото — robotrends.ru/

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Американські Військово-повітряні сили провели розвідувальний політ над закритою окупантами зоною над Кримом.

Стратегічний безпілотний літальний апарат ВВС США RQ-4B Global Hawk пролетів в районі повітряного простору Криму, який був оголошений тимчасово небезпечним для польотів і закритий, повідомляє «Інтерфакс».

Росіяни заявили, американський дрон вилетів з авіабази італійського острова Сицилія, виконав політ поблизу морського кордону Криму на висоті 15 тис. м, пролетів вздовж берегів Краснодарського краю РФ.

Нагадаємо, що 20 квітня Росія ввела обмеження на польоти в цій зоні на чотири дні. Москва закрила повітряний простір південної частини окупованого росіянами Криму від Севастополя до Феодосії, територіальні води біля південного берега півострова і частину міжнародних вод Чорного моря. Їх оголосили тимчасово небезпечними для польотів.

Дрон Global Hawk має злітну масу 15 т і розмах крила близько 40 м, він може патрулювати 30 годин на висоті до 18 тис. м. Вартість безпілотника — до 140 млн дол. Година польоту обходиться у 31 тис. дол.

У лютому цей американський безпілотник підлітав до російських кордонів, коли проводив розвідку на Донбасі. Тоді безпілотник підлітав до Донбасу п’ять разів.