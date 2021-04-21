Зеленський сплутав Європейську раду з Радою Європи — нардеп

https://racurs.ua/ua/n153576-zelenskyy-splutav-ievropeysku-radu-z-radou-ievropy-nardep.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, у своєму зверненні сплутав Європейську раду з Радою Європи. Про це заявив нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

Прочитайте, запам’ятайте та більше не робіть помилок. Вчора ви у своєму зверненні заявили, що «розмовляли з президентом Ради Європи». Не знаю з яким президентом ви говорили, але у Ради Європи немає президента. Президент є у Європейської Ради, — написав у Фейсбук парламентар.

Він нагадав, що Європейська Рада забезпечує політичне керівництво Євросоюзом. Очолює раду Шарль Мішель.

Ймовірніше за все, він і був тією людиною, з якою ви розмовляли. Як це все легко запам’ятати? Шарль Мішель схожий на прем'єра Дениса Шмигаля. Людина, яка схожа на Шмигаля і з якою ви розмовлятимете наступного разу, — це президент Європейської Ради, не Ради Європи, — вказав Гончаренко.

Нардеп додав, що Рада Європи не має президента, оскільки це зовсім інша організація.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський розповів про роль ЄС, Ангели Меркель, Шарля Мішеля та інших європейських лідерів щодо підтримки України.