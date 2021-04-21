Зеленский спутал Европейский совет с Советом Европы - нардеп

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, в своем обращении спутал Европейский совет с Советом Европы. Об этом заявил нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Прочитайте, запомните и больше не делайте ошибок. Вчера вы в своем обращении заявили, что «разговаривали с президентом Совета Европы». Не знаю с каким президентом вы говорили, но у Совета Европы нет президента. Президент есть у Европейского совета, — написал в Фейсбуке парламентарий.

Он напомнил, что Европейский совет обеспечивает политическое руководство Евросоюзом. Возглавляет его Шарль Мишель.

Вероятнее всего, он и был тем человеком, с которым вы разговаривали. Как это все запомнить? Шарль Мишель похож на премьера Дениса Шмыгаля. Человек, который похож на Шмыгаля и с которой вы будете говорить в следующий раз, — это президент Европейского совета, а не Совета Европы, — указал Гончаренко.

Нардеп добавил, что Совет Европы не имеет президента, поскольку это совсем другая организация.

Напомним, недавно Зеленський рассказал о роли ЕС, Ангелы Меркель, Шарля Мишеля и других европейских лидеров в поддержке Украины.