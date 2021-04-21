Елизавете II исполняется 95 лет - королева отменила праздничный салют

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Королеве Елизавете II сегодня исполняется 95 лет. Этот день рождения ее величество, которая несколько дней назад пережила похороны супруга герцога Эдинбургского Филиппа проведет в кругу семьи — вместе с дочкой принцессой Анной. Королева уже нарушила протокол и отменила праздничный салют в свою честь. Все торжества пройдут в сдержанном стиле.

Семья королевы Великобритании после смерти Филиппа в режиме «ротации» следит за Елизаветой II, пытаясь морально ее поддержать. Известно, что Елизавета II отметит свое 95-летие в Виндзорском замке в ограниченном кругу близких людей. В частности, принц Гарри, который вместе с Меган Маркл в прошлом году перебрался из Лондона в США, после похорон принца Филиппа уже вернулся к беременной жене.

Напомним, что двухнедельный траур в Великобритании за герцогом Эдинбургским завершится 23 апреля. Обычно день рождение королевы отмечается 21 холостым залпом из пушек времен Первой мировой войны. В прошлом году салюта в честь королевы также не было из-за пандемии коронавируса и локдауна.