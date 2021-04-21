Єлизаветі II виповнюється 95 років - королева скасувала святковий салют

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Королеві Єлизаветі II сьогодні виповнюється 95 років. Цей день народження її величність, яка кілька днів тому пережила похорон чоловіка герцога Единбурзького Філіпа проведе у колі сім’ї — разом з донькою принцесою Анною. Королева вже порушила протокол і скасувала святковий салют в свою честь. Всі урочистості пройдуть у стриманому стилі.

Родина королеви Британії після смерті Філіпа у режимі «ротації» наглядає за Єлизаветою II, намагаючися морально її підтримати. Відомо, що Єлизавета II відзначає своє 95-річчя у Віндзорському замку в обмеженому колі близьких людей. Зокрема, принц Гаррі, який разом з Меган Маркл торік перебрався з Лондона до США, після похорону принца Філіпа вже повернувся до вагітної дружини.

Нагадаємо, що двотижневий траур у Великій Британії за герцогом Единбурзьким завершиться 23 квітня. Зазвичай день народження королеви відзначається 21 холостим залпом з гармат часів Першої світової війни. Торік салюту на честь королеви також не було через пандемію коронавірусу та локдаун.