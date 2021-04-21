Авіацію та бронетехніку зосередила РФ біля українського кордону. Фото: iz.ru

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Нові фотографії російських військ біля кордону Україниопублікували американські журналісти.

Оприлюднені фотознімки були зроблені у період з 27 березня по 16 квітня компанією Maxar Technologies. Про це пише авторитетне американське видання The Wall Street Journal.

На знімках помітно, що на злітно-посадковій смузі авіабази в окупованому Криму вишикувалися винищувачі Су-30. При цьому літаків, зафіксованих на супутниковому знімку від 16 квітня, в кінці березня там не було.

Також окупанти зосередили в Криму повітряно-десантні війська, механізовані і бронетанкові частини, бойові вертольоти, розвідувальні безпілотники, обладнання для постановки перешкод та іншу техніку, а також військовий шпиталь.

Крім того, експерти виявили, що російський військовий табір поблизу Воронежа поповнився значної кількістю техніки. Тут зафіксували гелікоптери, дрони, мотострілецькі та бронетанкові частини, а також військові шпиталі.

За словами генерала Військово-повітряних сил США у відставці Філіпа Брідлава, який командував військами НАТО у Європі на момент окупації півострова Росією, Москва зараз розгорнула авіацію тією мірою, яка необхідна для переваги в повітрі на полі бою і безпосередньої підтримки наземних військ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає від Росії відвести свої війська від кордонів і в цьому її підтримують міжнародні партнери.