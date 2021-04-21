Тітушок Киви затримала СБУ під Харковом, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n153573-titushok-kyvy-zatrymaly-pid-harkovom-v-sbu-zayavyly-pro-kartynku-dlya-moskvy-foto.html

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Тітушок затримала СБУ на Харківщині. Декільк автобусів з ними прямували на збори, аби створити картинку для росЗМІ.

Всі затримані особи є мешканцями інших регіонів України, всього на територію області намагалися проникнути кілька груп тітушок. В СБУ нарахували понад 60 осіб, які їхали до Харкова на замовлення однієї з проросійських політичних сил України.

ЗМІ повідомляють, що йдеться про організацію «Патріоти за життя», якою керує нардеп вд ОПЗЖ Ілля Кива.

У Харкові вони мали влаштувати протестні акції у місті та спровокувати так зване «громадське невдоволення» під час чергової сесії Харківської міськради.

В СБУ вважають, що метою акцій була дестабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні та створення вигідної керівництву Росії картинки для обґрунтування можливих актів агресії РФ проти України.

У лютому цього року в прибічників Киви вилучили зброю та гранати. Поліція знайшла їх під час обшуків в офісі у Тверському тупику в Києві.