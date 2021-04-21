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Ракурс
Титушек Кивы задержали под Харьковом — ехали создавать «картинку для Москвы», фото — СБУ

Титушек Кивы задержали под Харьковом — ехали создавать «картинку для Москвы» (ФОТО)

21 апр 2021, 11:26
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Титушек задержала СБУ в Харьковской области. Несколько автобусов с ними направлялись на собрание, чтобы создать картинку для росСМИ.

Все задержанные являются жителями других регионов Украины, всего на территорию области пытались проникнуть несколько групп титушек. В СБУ насчитали более 60 человек, которые ехали в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины.

Титушек Кивы задержали под Харьковом — ехали создавать «картинку для Москвы», фото — СБУ

СМИ сообщают, что речь идет об организации «Патриоты при жизни», которой руководит нардеп вд ОПЗЖ Илья Кива.

В Харькове они хотели устроить акции протеста в городе и спровоцировать так называемое «общественное недовольство» во время очередной сессии Харьковского горсовета.

Титушек Кивы задержали под Харьковом — ехали создавать «картинку для Москвы», фото — СБУ

В СБУ считают, что целью акций была дестабилизация общественно-политической ситуации в регионе и создание выгодной руководству России картинки для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины.


В феврале этого года у сторонников Кивы изъяли оружие и гранаты. Полиция нашла их во время обысков в офисе в Тверском тупике в Киеве.

Титушек Кивы задержали под Харьковом — ехали создавать «картинку для Москвы», фото — СБУ

Источник: Ракурс


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