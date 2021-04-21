Титушек Кивы задержали под Харьковом — ехали создавать «картинку для Москвы», фото — СБУ

https://racurs.ua/n153573-titushek-kivy-zaderjali-pod-harkovom-ehali-sozdavat-kartinku-dlya-moskvy-foto.html

Ракурс

Титушек задержала СБУ в Харьковской области. Несколько автобусов с ними направлялись на собрание, чтобы создать картинку для росСМИ.

Все задержанные являются жителями других регионов Украины, всего на территорию области пытались проникнуть несколько групп титушек. В СБУ насчитали более 60 человек, которые ехали в Харьков по заказу одной из пророссийских политических сил Украины.

СМИ сообщают, что речь идет об организации «Патриоты при жизни», которой руководит нардеп вд ОПЗЖ Илья Кива.

В Харькове они хотели устроить акции протеста в городе и спровоцировать так называемое «общественное недовольство» во время очередной сессии Харьковского горсовета.

В СБУ считают, что целью акций была дестабилизация общественно-политической ситуации в регионе и создание выгодной руководству России картинки для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины.

В феврале этого года у сторонников Кивы изъяли оружие и гранаты. Полиция нашла их во время обысков в офисе в Тверском тупике в Киеве.