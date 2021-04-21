Apple представила новый фиолетовый iPhone, фото: appleinsider.ru

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Ракурс

Apple похвасталась весенними новинками, приятно удивив фанатов iPhone («Айфон») нежным фиолетовым цветом. Новый фиолетовый iPhone в свободной продаже появится 30 апреля.



Американская компания-производитель техники Apple начала презентацию новинок с iPhone 12 и iPhone 12 mini, вышедших в корпусе фиолетового цвета.



Фиолетовые устройства имеют все технические характеристики модели iPhone 12, представленной в сентябре 2020 года. Смартфоны оснащены ярким и многоцветным OLED-дисплеем и имеют поддержку сетей пятого поколения. iPhone 12 и iPhone 12 mini имеют переднюю модель Ceramic Shield, благодаря которой риск повреждений дисплея при падении в 4 раза ниже.



Предварительный заказ на фиолетовый iPhone в США можно будет сделать уже в пятницу, 23 апреля, а в свободной продаже он появится 30 апреля.



Также на презентации представили компьютер iMac с новым процессором Apple M1 и трекер AirTag для поиска вещей.



Трекер работает через приложение — это небольшой брелок, который можно повесить на ключи или сумку.



Еще одной новинкой стал планшет iPad Pro с процессором M1, как в только что представленных iMac и трех осенних моделей Mac. Разработчики заявили, что пользователям будут доступны модификации с объемом накопителя 1 и даже 2 ТБ. Через новый порт USB-C, поддерживающий стандарт Thunderbolt, появится возможность подключать большой набор гаджетов, аксессуаров и дисплеев. Версии с поддержкой SIM-карты получат 5G модем со скоростью передачи данных до 4 Гбит в секунду.



Новая телеприставка Apple TV 4K получила обновление в виде процессора A12 Bionic и нового пульта дистанционного управления. Также в устройстве появился уникальный режим калибровки с помощью смартфона.



Напомним, «Ракурс» сообщал, что разработчики Apple создают iPhone без кнопок.