Apple представила новий фіолетовий iPhone, фото: appleinsider.ru

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Ракурс

Apple похвалилася весняними новинками, приємно здивувавши фанатів iPhone («Айфон») ніжним фіолетовим кольором. Новий фіолетовий iPhone у вільному продажу з’явиться 30 квітня.

Американська компанія-виробник техніки Apple розпочала презентацію новинок з iPhone 12 та iPhone 12 mini, які вийшли в корпусі фіолетового кольору.

Фіолетові пристрої мають всі технічні характеристики моделі iPhone 12, представленої у вересні 2020 року. Смартфони оснащені яскравим і багатобарвним OLED-дисплеєм і має підтримку мереж п’ятого покоління. iPhone 12 та iPhone 12 mini мають передню модель Ceramic Shield, з якою ризик пошкоджень дисплея при падінні в 4 рази нижчий.

Попереднє замовлення на фіолетовий iPhone в США можна буде зробити вже у п’ятницю, 23 квітня, а у вільному продажі він з’явиться 30 квітня.

Також на презентації представили комп’ютер iMac з новим процесором Apple M1 і трекер AirTag для пошуку речей.

Трекер працює через додаток — це невеликий брелок, який можна повісити на ключі або сумку.

Ще однією новинкою став планшет iPad Pro з процесором M1, як у тільки що представлених iMac і трьох осінніх моделей Mac. Розробники заявили, що користувачам будуть доступні модифікації з об'ємом накопичувача 1 і навіть 2 ТБ. Через новий порт USB-C, що підтримує стандарт Thunderbolt, з’явиться можливість підключати великий набір гаджетів, аксесуарів і дисплеїв. Версії з підтримкою SIM-карти отримають 5G модем зі швидкістю передачі даних до 4 Гбіт в секунду.

Нова телеприставка Apple TV 4K отримала оновлення у виді процесора A12 Bionic і нового пульту дистанційного керування. Також у пристрої з’явився унікальний режим калібрування за допомогою смартфона.

Нагадаємо, «Ракурс» повідомляв, що розробники Apple створюють iPhone без кнопок.