Смысла встречаться нет, давайте воевать — в России ответили Зеленскому, фото — Пикабу

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Российские политики отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным на Донбассе, которая может стать началом отвода военной группировки РФ от границ Украины.

Такие намерения не имеют смысла, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Это заявления хорошего актера, который не видит в нем смысловой нагрузки. Зеленский предлагает встречу на украинском Донбассе. С какого перепугу наш президент должен с ним встречаться на Донбассе, который Зеленский, во-первых, не контролирует? —- цитирует сенатора государственное агентство ТАСС.

Джабаров считает, что Зеленскому захотелось заявить о себе перед посланием Путина Федеральному собранию в среду.

Кроме того, в России заговорили о возможности широкомасштабной войны с Украиной. Тему начал лидер коммунистов РФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов. Он считает, что нужно воевать за Донбасс, сообщает «Национальная служба новостей».

Зюганов утверждает, что Кремль должен официально заявить о том, что будет бороться за Донбасс всеми средствами, включая военные.

Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою Родину, свой язык. Признать ДНР и ЛНР — это воля наших соотечественников, — сказал Зюганов.



Главный коммунист РФ утверждает, что Украина не может вести современную войну.

Напомним, что в новом видеообращении Зеленский заявил, что украинская армия готова к нападению, Украина, по его словам, не хочет войны. Кроме того, президент обратился к Путину на русском языке и предложил встретиться на Донбассе.