Байден отреагировал на приговор копу за смерть Флойда - новости США

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Джо Байден, президент США, и вице-президент Камала Харрис позвонили семье афроамериканца Джорджа Флойда после оглашения вердикта присяжных по делу о превышении полномочий полицейскими во время его задержания.

Накануне в США присяжные признали виновным офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, который в ходе задержания в 2020 году Флойда прижимал коленом его шею, в результате чего темнокожий американец погиб. Смерть Флойда вызвала волну протестов Black Lives Matter по всему миру.

Байден назвал это решение «шагом вперед», пишет СВS.

Ничто не может вернуть чьего-то брата, чьего-то отца. Но это может стать огромным шагом вперед к справедливости в Америке. Чтобы быть примером за рубежом, США должны продолжать бороться с расовой несправедливостью и неравенством у себя дома, — заявил Байден.

Суд присяжных состоял из 12 человек, из которых шесть — белые американцы, четыре — темнокожие и два человека смешанного происхождения.

Прокурор привлекал внимание к видеозаписи задержания Флойда, указав, что Шовин применил чрезмерную силу и никак не реагировал на слова задержанного о том, что ему трудно дышать. Статьи обвинения предусматривают до 40 лет лишения свободы. Объявление окончательного приговора ожидается через восемь недель.

Суд над остальными тремя коллегами Шовина состоится в августе 2021 года.

Напомним, 25 мая 2020 года в США вспыхнули протесты после появления видео, на котором полицейский Дерек Шовин душил коленом афроамериканца Джорджа Флойда, в итоге тот потерял сознание и скончался. 7 октября обвиняемого копа отпустили под залог в миллион долларов.





