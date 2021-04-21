Байден відреагував на вирок копу за смерть Флойда

https://racurs.ua/ua/n153572-bayden-vidreaguvav-na-vyrok-kopu-za-smert-floyda.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, та віце-президент Камала Гарріс зателефонували родині афроамериканця Джорджа Флойда після оголошення вердикту присяжних у справі про перевищення повноважень поліцейськими під час його затримання.

Напередодні у США присяжні визнали винним офіцера поліції Міннеаполіса Дерека Шовіна, який під час затримання у 2020 році Флойда притискав коліном його шию, внаслідок чого темношкірий американець загинув. Смерть Флойда спричинила хвилю протестів Black Lives Matter по всьому світі.

Байден назвав це рішення «кроком вперед», пише СВS.

Ніщо не може повернути чийогось брата, чийогось батька. Але це може стати величезним кроком вперед до справедливості в Америці. Щоб бути прикладом за кордоном, США мають продовжувати боротися з расовою несправедливістю й нерівністю у себе вдома, — заявив Байден.

Суд присяжних складався з 12 осіб, з яких шестеро — білі американці, четверо — темношкірі та двоє осіб змішаного походження.

Прокурор на суді звертав увагу на відеозапис затримання Флойда, та вказав, що Шовін застосував надмірну силу й ніяк не реагував на слова затриманого про те, що йому важко дихати. Статті обвинувачення передбачають до 40 років позбавлення волі. Оголошення остаточного вироку очікується за вісім тижнів.

Суд над іншими трьома колегами Шовіна відбудеться у серпні 2021 року.

Нагадаємо, 25 травня 2020 року у США спалахнули протести після появи відео, на якому поліцейський Дерек Шовін душив коліном афроамериканця Джорджа Флойда, згодом той знепритомнів та помер. 7 жовтня обвинуваченого копа відпустили під заставу в мільйон доларів.