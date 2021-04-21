У кабінеті президента ФК «Інгулець» прогримів вибух. Фото:

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Ракурс

Вибух в офісі президента футбольного клубу «Інгулець» стався у вівторок, 20 квітня.

Надзвичайна подія трапилася у селищі Петрове, у Кіровоградській області. Президент ФК «Інгулець» Олександр Поворознюк теж підтвердив вибух, заявивши, що не знає деталей. Про це повідомляє «Суспільне».

У мене на телефоні був пропущений дзвінок від Олександра Поворознюка. Я передзвонила йому близько 21.00. Він сказав мені, що у кімнаті, де він перебував, вибухнула гранату. Є постраждалий, йому відірвало руку і ногу, нині він перебуває у лікарні. Є ще один постраждалий, але лікар на місці, тому не знаю в якому він стані, — розповіла журналістка.

У поліції Кіровоградської області повідомили, що інформація про вибух надійшла в о 18.20. Попередньо відомо, що в офісі внаслідок необрежного поводження вибухнула граната. На момент надзвичайної події перебували троє осіб, один дістав тяжкі травми, а інший — осколкові поранення. До лікарні доставили 58-річного постраждалого, але 21 квітня від помер від травм.

Інформацію про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове слідство.

Як відомо, 50-річний Олександр Поворознюк — генеральний директор ТОВ «Агрофірма П’ятихатська» та президент ФК «Інгулець». Цей професійний футбольний клуб, який був заснований у 2013 році, представляє селище Петрове Кіровоградської області. Також цей клуб —дебютант Української Прем'єр-ліги з футболу.

Нагадаємо, 10 березня в багатоповерхівці Бердянська прогримів вибух. Інцидент стався на сьомому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Волонтерів. Внаслідок вибуху загинули чоловіки 50 та 60 років, ще одна жінка дістала травми.