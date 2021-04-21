Суперліга проіснувала дві доби — що далі, фото — Брутальний футбол

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Ракурс

Створену днями футбольну Суперлігу Європи залишили всі шість англійських клубів Прем'єр-ліги.

«Челсі» першим почав підготовку документів про вихід з нової структури, після чого про вихід з Суперліги офіційно оголосив «Манчестер Сіті». За ним послідували «Арсенал», «Ліверпуль», «Манчестер Юнайтед» і «Тоттенхем». Нарешті, і «Челсі» формально підтвердив, що почав оформлення виходу з змагання.

Після цього у Суперлізі, де залишилися три італійських і три іспанські клуби, заявили, що переглянуть формат проекту.

Президент УЄФА Александер Чеферін привітав рішення англійців. У цій ситуації він закликав до відтворення колишньої єдності в футболі.

Суперліга Європи офіційно припинена. Організатори турніру хочуть «перетворити проект» після виходу з нього англійських та італійських клубів. Про це повідомляє ESPN з посиланням на офіційну заяву Суперліги.

Керівництво нового турніру переконане, що поточний стан справ у європейському футболі потребує змін. Організатори відзначають, що попри відхід англійських клубів, проведення Суперліги повністю відповідає «законам і нормам Європи». Також вони вважають, що клуби з Англії вийшли з турніру «під тиском».

Про створення Суперліги було оголошено тільки 18 квітня, це рішення викликало невдоволення керівництва УЄФА, не запрошених команд, критику британських міністрів і протести фанатів. Учасники нового проекту заперечували, що поява нового турніру за участю найсильніших команд врятує ці клуби від розорення.

У Суперлігу вирішили увійти шість англійських клубів, іспанські «Реал», «Атлетіко», «Барселона» і італійські «Мілан», «Інтер», «Ювентус». Увійти в Суперлігу на постійній основі запропоновано ще трьом клубам, ще п’ять місць повинні були заповнюватися за конкурсом.

Передбачалося, що сезон вони почнуть в серпні. Всі матчі повинні були проходити в середині тижня, щоб мати можливість клубам брати участь в національних чемпіонатах, ігри в яких, як правило, проходять у вікенди.

УЄФА 20 квітня засудив створення нового турніру, назвав його учасників «змовниками» і звинуватив їх у відмові від цінностей європейського футболу.

Футболісти команд Суперліги не зможуть виступити в складах національних команд на чемпіонатах світу і Європи, заявив глава Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Александер Чеферін.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб перешкодити запуску нового турніру.

Після цього в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що учасники Суперліги почали обговорювати саморозпуск.