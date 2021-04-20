Брехуни і змії, які плюють в обличчя — реакція на війну УЄФА і Суперліги, фото — Daily Mail

https://racurs.ua/ua/n153537-brehuny-i-zmiyi-yaki-pluut-v-oblychchya-reakciya-na-viynu-uiefa-ta-superligy-foto.html

Ракурс

Клуби-засновники Суперліги налаштували проти себе практично весь європейський футбольний світ, особливо вболівальників.

Фанати англійських клубів, які увійшли в Суперлігу, засудили рішення босів створити новий турнір. Вони практично одностайні і виступили із різкими заявами.

Фанатське угруповання вболівальників «Ліверпуля» Spirit of Shankly заявило, що «вражене рішенням клубу».

Суперліга проігнорувала думку фанатів, улаштувавши жадібну гонитву за грошима. Футбол наш, а не їхній. І «Ліверпуль» наш, а не їхній, — повідомляється в заяві.

До слова, клубний Твіттер втратив за добу 3 млн фоловерів.

Об'єднання фанатів «Челсі» назвало входження клубу в Суперлігу «непрощенним». За думку уболівальників «синіх», «усіх фанатів футболу у всьому світі зрадили». Довірчий фонд уболівальників «Арсеналу» вважає, що він помер як клуб.

Голосно протестують і в Манчестері. Вболівальники «Сіті» вважають, що «учасники Суперліги не поважають традицій футболу», а фанати «будуть до останнього боротися за свій клуб». На думку фанатів «Юнайтед», їхній клуб «не повинен був іти проти всього футболу і мав би виступити проти Суперліги».

Вболівальники «Тоттенгема» назвали концепцію Суперліги «керованою бажанням наживи на шкоду футболу».

Реакція УЄФА та ФІФА

УЄФА жорстко і оперативно відреагував на створення європейської Суперліги. Президент УЄФА Олександр Чеферін назвав ідею Суперліги плювком в обличчя всім любителям футболу. Він не виключає можливості повернення розкольників у футбольну сім’ю.

При цьому функціонер підкреслив, що 12 клубів-засновників Суперліги ще не виключені з європейського футболу.

Що потрібно зробити для повернення? Не потрібно просити, благати. Потрібно ставитися з повагою. А саме поваги я останнім часом не бачив. Потрібно поважати інших, інші клуби, — заявив Чеферін.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) також категорично проти створення Європейської Суперліги. А клуби, які виступили засновниками турніру, мають відповісти за це рішення.

Про це на Конгресі УЄФА заявив голова міжнародної федерації Джанні Інфантіно, передає Twitter організації.

За його словами, людям у пошуках короткострокової фінансової вигоди слід більш ретельно обдумувати кроки і брати на себе відповідальність.

Конкретно це означає, що або ви в грі, або ні. Наполовину бути не може, — заявив президент ФІФА.

УЄФА цього тижня розгляне питання відсторонення «Реалу», «Манчестера Сіті» і «Челсі» від півфіналу Ліги чемпіонів. Такий вердикт очікується вже до п’ятниці. Про це повідомив член виконавчого комітету організації Єспер Меллер.

Джонсон проведе консультації

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також засудив Суперлігу. Він назвав її шкідливою. Джонсону прикро, що серед засновників контраверсійного турніру є шість англійських клубів. Джонсон проведе екстрену зустріч з чиновниками та юристами на тлі надзвичайної люті вболівальників, які засудили суперлігу.

Реакція України

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко жорстко засудив створення 12 європейськими футбольними грандами Суперліги.

Будь-які інші проекти і рішення, прийняті поза об'єднаним футбольним співтовариством — за межами правил. Команда УЄФА як ніколи єдина і налаштована на максимально ефективну роботу щодо подальшого розвитку футболу, — написав Павелко на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Павелко підтвердив, що УЄФА затвердив реформу єврокубків на засіданні виконкому у швейцарському Монтре.

Скептично поставився до ідеї створення Суперліги і президент «Динамо» Ігор Суркіс.

На його думку, лідери європейських топклубів просто вирішили шантажувати УЄФА напередодні затвердження реформи Ліги чемпіонів.

Бекхем також проти

Колишній капітан збірної Англії Девід Бекхем на своїй сторінці в Instagram 20 квітня відреагував на створення клубної Суперліги.

Я той, хто любить футбол. Скільки себе пам’ятаю, це було моє життя. Я любив футбол, коли був маленьким дитиною, як фанат, і я все ще шанувальник гри мільйонів. Як гравець, а тепер як власник я знаю, що наш спорт без уболівальників — ніщо. Нам потрібен футбол, щоб він був для всіх. Нам потрібен справедливий футбол, і потрібні змагання, засновані на заслугах. Якщо ми не захистимо ці цінності, улюблена гра виявиться в небезпеці, — написав Бекхем.

Перес пообіцяв другий дивізіон Суперліги

Президент Суперліги і «Реала» Флорентіно Перес 20 квітня розповів про принципи існування нового клубного турніру. Він вважає, що люди «неправильно трактують основні цілі Суперліги».

Ми боремося не за гроші, а за майбутнє європейського футболу. Якщо кожен клуб буде більше заробляти, то більше будуть отримувати і інші. Ми не виключаємо, що незабаром в Суперлізі з’явиться другий дивізіон, — цитує Переса Marca.



Нагадаємо, про створення нового турніру домовилися «Мілан», «Арсенал», «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», «Інтер», «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Реал» і «Тоттенгем». Суперліга буде складатися з двох груп по 10 команд.

За сезон команди проведуть від 18 до 23 матчів. Поєдинки проходитимуть посеред тижня. Очікується, що новий турнір почнеться в серпні 2021 року. При цьому під час вступу до Суперліги клуб отримає 350 млн євро.