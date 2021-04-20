Лжецы и змеи, которые плюют в лицо фанатов — реакция на войну УЕФА и Суперлиги, фото — Daily Mail

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Ракурс

Клубы-основатели Суперлиги настроили против себя практически весь европейский футбольный мир, особенно болельщиков.

Фанаты английских клубов, которые вошли в Суперлигу, осудили решение боссов создать новый турнир. Они практически единодушны и выступили с резкими заявлениями.

Фанатская группировка болельщиков «Ливерпуля» Spirit of Shankly заявила, что «потрясена решением клуба».

Суперлига проигнорировала мнение фанатов, устроив жадную погоню за деньгами. Футбол наш, а не их. И «Ливерпуль» наш, а не их, — сообщается в заявлении.

К слову, клубный Твиттер потерял за сутки 3 млн фолловеров.

Объединение фанатов «Челси» назвало вхождение клуба в Суперлигу «непростительным». По мнению болельщиков «синих», «всех фанатов футбола во всем мире предали». Доверительный фонд болельщиков «Арсенала» считает, что он умер как клуб.

Громко протестуют и в Манчестере. Болельщики «Сити» считают, что «участники Суперлиги не уважают традиций футбола», а фанаты «будут до последнего бороться за свой клуб». По мнению фанатов «Юнайтед», их клуб «не должен был идти против всего футбола и должен выступить против Суперлиги».

Болельщики «Тоттенхэма» назвали концепцию Суперлиги «управляемой жаждой наживы в ущерб футболу».

Реакция УЕФА и ФИФА

УЕФА жестко и оперативно отреагировал на создание европейской Суперлиги. Президент УЕФА Александр Чеферин назвал идею Суперлиги плевком в лицо всем любителям футбола. Он не исключает возможности возвращения раскольников в футбольную семью.

При этом функционер подчеркнул, что 12 клубов-основателей Суперлиги еще не исключены из европейского футбола.

Что нужно сделать для возвращения? Не нужно просить, умолять. Нужно относиться с уважением. А именно уважения я в последнее время не видел. Нужно уважать других, другие клубы, — заявил Чеферин.

Международная федерация футбола (ФИФА) также категорически против создания Европейской Суперлиги. А клубы, которые выступили учредителями турнира, должны ответить за это решение.

Об этом на Конгрессе УЕФА заявил глава международной федерации Джанни Инфантино, передает Twitter организации. По его словам, «людям в поисках краткосрочной финансовой выгоды следует более тщательно обдумывать шаги и брать на себя ответственность».

Конкретно это означает, что-либо вы в игре, либо нет. Наполовину быть не может, — заявил президент ФИФА.

УЕФА на этой неделе рассмотрит вопрос отстранение «Реала», «Манчестер Сити» и «Челси» от полуфинала Лиги чемпионов. Такой вердикт ожидается уже в пятницу. Об этом сообщил член исполнительного комитета организации Йеспер Меллер.

Джонсон проведет консультации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также осудил Суперлигу. Он назвал эту идею вредной. Джонсону обидно, что среди основателей контраверсионного турнира есть шесть английских клубов. Он проведет экстренную встречу с чиновниками и юристами на фоне чрезвычайной ярости болельщиков, которые осудили Суперлигу.

Реакция Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко жестко осудил создание 12 европейскими футбольными грандами Суперлиги.

Любые другие проекты и решения, принятые вне объединенным футбольным сообществом — за пределами правил. Команда УЕФА как никогда едина и настроена на максимально эффективную работу по дальнейшему развитию футбола, — написал Павелко на своей странице в Facebook.

При этом Павелко подтвердил, что УЕФА утвердил реформу еврокубков на заседании исполкома в швейцарском Монтре.

Скептически отнесся к идее создания Суперлиги и президент «Динамо» Игорь Суркис. По его мнению, лидеры европейских топ-клубов просто решили шантажировать УЕФА накануне утверждения реформы Лиги чемпионов.

Бекхэм также против

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм на своей странице в Instagram 20 апреля отреагировал на создание клубной Суперлиги.

Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это была моя жизнь. Я любил футбол, когда был маленьким ребенком, как фанат, и я все еще поклонник игры миллионов. Как игрок, а теперь как владелец я знаю, что наш спорт без болельщиков — ничто. Нам нужен футбол, чтобы он был для всех. Нам нужен справедливый футбол, и нужны соревнования, основанные на заслугах. Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности, — написал Бекхэм.

Перес пообещал второй дивизион Суперлиги

Президент Суперлиги и «Реала» Флорентино Перес 20 апреля рассказал о принципах существования нового клубного турнира. Он считает, что люди «неправильно трактуют основные цели Суперлиги».

Мы боремся не за деньги, а за будущее европейского футбола. Если каждый клуб будет больше зарабатывать, тем больше будут получать и другие. Мы не исключаем, что вскоре в Суперлиге появится второй дивизион, — цитирует Переса Marca.



Напомним, о создании нового турнира договорились «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Суперлига будет состоять из двух групп по 10 команд.

В сезоне команды проведут от 18 до 23 матчей. Поединки будут проходить среди недели. Ожидается, что новый турнир начнется в августе 2021 года. При этом при вхоождении в Суперлигу клуб получит 350 млн евро.