В Украине продолжается введен в связи с эпидемией коронавируса карантин, фото: «5 канал»

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Эпидемия коронавируса в Украине привела к внедрению карантинного зонирования. ФОПам и наемным работникам, оказавшимся в наиболее строгом за ограничениями «красной» карантинной зоне, будут выплачивать 8 тыс. грн помощи. Деньги можно будет получить один раз в 2021 году.

«Коронавирусные» 8 тыс. грн смогут получить и лица из регионов, которые уже вышли из «красной» зоны. Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко сообщил об этом сегодня, 20 апреля, во время брифинга.

По словам чиновника, законодательство определяет, что право на получение соответствующей помощи имеют граждане, проживающие или осуществляющие деятельность регионах, в которых были или введены карантинные ограничения «красной» зоны именно государственной комиссией.

Регионы, которые в феврале-марте вошли в «красные зоны», но сегодня они оттуда вышли, также имеют право на получение помощи. В этих регионах срок выплат такой же, как и в тех областях, которые сейчас находятся в «красных» зонах.

Во время брифинга отмечалось, что в заявлении на получение помощи следует указывать номер своего личного IBAN-счета, который можно узнать в банке, а не номер счета супруга или других родственников.

Представитель Минцифры Мстислав Баник, комментируя сообщение о трудностях с регистрацией на портале «Дія», отметил, что соответствующее мобильное приложение работает с определенной задержкой на устройствах Apple, поэтому владельцам таких гаджетов, которые уже хотят подавать заявление на получение помощи, в ведомстве пока советуют использовать веб-версию портала.

На устройствах под управлением операционной системы Android проблем с работой приложения не зафиксировано.