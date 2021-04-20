В Україні триває запроваджений у зв’язку з епідемією коронавірусу карантин, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n153536-koronavirusni-8-tysyach-chy-davatymut-dopomogu-v-oblastyah-yaki-vje-vyyshly-z-chervonoyi-zony.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу в Україні призвела до запровадження карантинного зонування. ФОПам та найманим працівникам, які опинилися у найбільш суворій за обмеженнями «червоній» карантинній зоні, виплачуватимуть 8 тис. грн допомоги. Гроші можна буде отримати один раз у 2021 році.

«Коронавірусні» 8 тис. грн зможуть отримати і особи з регіонів, які вже вийшли з «червоної» зони. Заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив про це сьогодні, 20 квітня, під час брифінгу.

За словами чиновника, законодавство визначає, що право на отримання відповідної допомоги мають громадяни, які проживають або здійснюють діяльність регіонах, у яких були або є введені карантинні обмеження «червоної» зони саме державною комісією.

Регіони, які в лютому-березні увійшли в «червоні зони», але сьогодні вони звідти вийшли, також мають право на отримання допомоги. В цих регіонах строк виплат такий же, як і в тих областях, які зараз перебувають у «червоних» зонах.

Під час брифінгу наголошувалося, що у заяві на отримання допомогу слід вказувати номер свого особистого IBAN-рахунку, який можна дізнатися в банку, а не номер рахунку іншого члена подружжя чи інших родичів.

Представник Мінцифри Мстислав Банік, коментуючи повідомлення про труднощі із реєстрацією на порталі «Дія», зазначив, що відповідний мобільний додаток працює із певною затримкою на пристроях Apple, тому власникам таких гаджетів, які вже хочуть подавати заяву на отримання допомоги, у відомстві наразі радять використовувати веб-версію порталу.

На пристроях під управлінням операційної системи Android проблем із роботою додатку не зафіксовано.