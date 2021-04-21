Суперлига просуществовала двое суток — что дальше, фото — Брутальный футбол

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Ракурс

Созданную на днях футбольную Суперлигу Европы покинули все шесть английских клубов Премьер-лиги.

«Челси» первым начал подготовку документов о выходе из новой структуры, после чего о выходе из Суперлиги официально объявил «Манчестер Сити». За ним последовали «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Наконец, и «Челси» формально подтвердил, что начал оформление выхода из соревнования.

После этого в Суперлиге, где остались три итальянских и три испанских клуба, заявили, что пересмотрят формат проекта.

Президент УЕФА Александр Чеферин приветствовал решение англичан. В этой ситуации он призвал к возобновлению былого единства в футболе.

Суперлига Европы официально приостановлена. Организаторы турнира хотят «изменить проект» после выхода из него английских и итальянских клубов. Об этом в Твиттер сообщает ESPN со ссылкой на официальное заявление Суперлиги.

Руководство нового турнира уверено, что текущее состояние дел в европейском футболе требует изменений. Организаторы отмечают, что несмотря на уход английских клубов, проведение Суперлиги полностью соответствует «законам и нормам Европы». Также они считают, что клубы из Англии вышли из турнира «под давлением».

О создании Суперлиги было объявлено 18 апреля, это решение вызвало недовольство руководства УЕФА, не приглашенных команд, критику британских министров и протесты фанатов. Участники нового проекта отрицали, что появление нового турнира с участием сильнейших команд спасет эти клубы от разорения.

В Суперлигу решили войти шесть английских клубов, испанские «Реал», «Атлетико», «Барселона» и итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус». Войти в Суперлигу на постоянной основе предложили еще трем клубам, еще пять мест должны были заполняться по конкурсу.

Предполагалось, что сезон они начнут в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы у клубов была возможность участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

УЕФА 20 апреля назвал участников «заговорщиками» и обвинил их в отказе от ценностей европейского футбола. Футболисты команд Суперлиги не смогут выступить в составах национальных команд на чемпионатах мира и Европы, заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал приложить все усилия, чтобы помешать запуску нового турнира.

После этого в СМИ появились сообщения о том, что участники Суперлиги начали обсуждать самороспуск.