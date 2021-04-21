В кабинете президента ФК «Ингулец» прогремел взрыв. Фото:

https://racurs.ua/n153569-vzryv-v-kabinete-prezidenta-fk-ingulec-unes-jizn-cheloveka-novye-podrobnosti.html

Ракурс

Взрыв в офисе президента футбольного клуба «Ингулец» произошел во вторник, 20 апреля.

ЧП случилось в поселке Петрово, в Кировоградской области. Президент ФК «Ингулец» Александр Поворознюк тоже подтвердил взрыв, заявив, что не знает деталей. Об этом сообщает «Общественное».

У меня на телефоне был пропущен звонок от Александра Поворознюка. Я перезвонила ему около 21.00. Он сказал мне, что в комнате, где он находился, взорвалась граната. Есть пострадавший, ему оторвало руку и ногу, сейчас он находится в больнице. Есть еще один пострадавший, но врач на месте, поэтому не знаю в каком он состоянии, — рассказала журналистка.

В полиции Кировоградской области сообщили, что информация о взрыве поступило в 18.20. Предварительно известно, что в офисе вследствие необрежного обращения взорвалась граната. На момент чрезвычайного происшествия находились три человека, один получил тяжелые травмы, а другой — осколочные ранения. В больницу доставили 58-летнего пострадавшего, но 21 апреля от скончался от травм.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Сейчас идет досудебное следствие.

Как известно, 50-летний Александр Поворознюк — генеральный директор ООО «Агрофирма Пятихатская» и президент ФК «Ингулец». Этот профессиональный футбольный клуб, который был основан в 2013 году, представляет поселок Петрово Кировоградской области. Также этот клуб — дебютант украинской Премьер-лиги по футболу.

Напомним, 10 марта в многоэтажке Бердянска прогремел взрыв. Инцидент произошел на седьмом этаже девятиэтажного дома по улице волонтеров. В результате взрыва погибли мужчины 50 и 60 лет, еще одна женщина получила травмы.