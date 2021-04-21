Сенсу зустрічатися немає, давайте воювати — в Росії відповіли Зеленському, фото — Пикабу

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Російські політики відреагували на пропозицію президента Володимира Зеленського про зустріч з Володимиром Путіним на Донбасі, яка може стати початком відведення військового угруповання РФ від кордонів України.

Такі наміри не мають сенсу, вважає заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

Це заяви хорошого актора, який не вбачає в них смислового навантаження. Зеленський пропонує зустріч на українському Донбасі. З якого переляку наш президент повинен з ним зустрічатися на Донбасі, який Зеленський, по-перше, не контролює? — цитує сенатора державне агентство ТАСС.

Джабаров вважає, що Зеленському захотілося заявити про себе перед посланням Путіна Федеральним зборам у середу.

Крім того, у Росії заговорили про можливість широкомасштабної війни з Україною. Тему почав лідер комуністів РФ, депутат Держдуми Геннадій Зюганов. Він вважає, що потрібно воювати за Донбас, повідомляє «Національна служба новин».

Зюганов переконує, що Кремль повинен офіційно заявити про те, що буде боротися за Донбас усіма засобами, включаючи військові.

Я б давно на місці Верховного Головнокомандувача офіційно заявив, що ми будемо захищати свій світ, свою Батьківщину, свою мову. Визнати ДНР і ЛНР — це воля наших співвітчизників, — сказав Зюганов.



Головний комуніст РФ переконує, що Україна не може вести сучасну війну.

Нагадаємо, що у новому відеозверненні Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу, Україна, за його словами, не хоче війни. Крім того, президент звернувся до Путіна російською мовою і запропонував зустрітися на Донбасі.