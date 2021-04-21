Авиацию и бронетехнику сосредоточила РФ у украинской границы. Фото: iz.ru

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Новые фотографии российских войск возле границы Украины опубликовали американские журналисты.

Обнародованные фотоснимки были сделаны в период с 27 марта по 16 апреля компанией Maxar Technologies. Об этом пишет авторитетное американское издание The Wall Street Journal.

На снимках заметно, что на взлетно-посадочной полосе авиабазы в оккупированном Крыму выстроились истребители Су-30. При этом самолетов, зафиксированных на спутниковом снимке от 16 апреля, в конце марта там не было.

Также оккупанты сосредоточили в Крыму воздушно-десантные войска, механизированные и бронетанковые части, боевые вертолеты, разведывательные беспилотники, оборудование для постановки помех и другую технику, а также военный госпиталь.

Кроме того, эксперты обнаружили, что российский военный лагерь вблизи Воронежа пополнился значительным количеством техники. Здесь зафиксировали вертолеты, дроны, мотострелковые и бронетанковые части, а также военные госпитали.

По словам генерала Военно-воздушных сил США в отставке Филиппа Бридлава, командовавший войсками НАТО в Европе на момент оккупации полуострова Россией, Москва сейчас развернула авиацию в той мере, которая необходима для превосходства в воздухе на поле боя и непосредственной поддержки наземных войск.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина требует от России отвести свои войска от границ и в этом ее поддерживают международные партнеры.