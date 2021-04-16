Украина платит жертвами и хочет быть своей в Европе — Зеленский о НАТО и ЕС

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Владимир Зеленский, президент Украины дал детальное интервью о войне на востоке Украины, оккупации Крыма и перспективах вхождения Киева в международные интеграционные структуры.

Президент рассказал французскому изданию Figaro о роли ЕС, Ангелы Меркель, Шарля Мишеля и других европейских лидеров в поддержке Украины.

Отдельно Зеленский заявил о том, что Европа должна более благосклонно относиться к Украине, поскольку от нее зависит безопасность в Европе.

Если мы платим за это жертвами, а уже более 14 тыс. человек погибли, значит, мы должны иметь какой-то статус. Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно этого заслужили, — сказал президент.

Он утверждает, что Киев должен быть в Европейском Союзе и получить План действий по членству в НАТО, чтобы «граждане Украины никогда не чувствовали себя одинокими».

Зеленский считает, что разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, который также запланиров сегодня в Париже, «это — о равноправии». Он напомнил, что Макрон и Меркель уже «поговорили втроем с лидером России» и теперь должна быть такая же встреча, где субъектом является Украина.

Зеленский признался, что хотел бы лучших отношений с Макроном, в частности, чтобы они были теплее, чем у президентов Франции и РФ.

Напомним, что 16 апреля состоится официальный визит Зеленского в Париж. Он происходит на фоне масштабного наращивания военного присутствия России у границ с Украиной.