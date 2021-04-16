Україна платить жертвами за безпеку Європи і хоче бути своєю у НАТО і ЄС — Зеленський

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Володимир Зеленський, президент України, дав детальне інтерв’ю про війну на сході України, окупацію Криму і перспективи входження Києва до міжнародних інтеграційних структур.

Президент розповів французькому виданню Figaro про роль ЄС, Ангели Меркель, Шарля Мішеля та інших європейських лідерів щодо підтримки України.

Окремо Зеленський заявив про те, що Єврпа повинна більш прихильніше ставитися до України, оскільки від неї залежить безпекова ситуація у Європі.

Якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили, — сказав президент.

Він переконує, що Київ повинен бути в Європейському союзі і отримати План дій щодо членства в НАТО, аби «громадяни України ніколи не почувалися самотніми».

Зеленський вважає, що розмова з канцлером ФРН Ангелою Меркель, яка також запланована сьогодні в Парижі, «це — про рівноправність». Він нагадав, що Макрон і Меркель вже «поговорили втрьох з лідером Росії» і тепер повинна бути така сама зустріч, де суб'єктом є Україна.

Зеленський зізнався, що хотів би кращих стосунків із Макроном, зокрема, аби вони були теплішими, ніж в президентів Франції та РФ.

Нагадаємо, що 16 квітня відбудеться офіційний візит Зеленського до Парижу. Він триватиме на тлі масштабного нарощування військової присутності Росії біля кордонів з Україною.