https://racurs.ua/ua/n153579-znyjennya-smertnosti-vid-covid-19-v-ukrayini-sprognozuvaly-v-nan.html

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Зниження смертності від коронавірусу найближчими днями прогнозується в Україні.

Смертність від COVID-19 знаходиться на завершальній стадії плато, очікується її зниження в найближчі дні. В останні три-чотири тижні летальність від коронавірусу становила 2,5%. Відповідний прогноз зробила Національна академія наук України, передає прес-служба відомства.

Експерти вважають, що протягом минулого тижня спостерігалося впевнене загасання числа нових виявлених випадків коронавірусу. Вчені відзначають, що середньотижневе репродуктивне число (показує, скільки людина заражає один хворий) склало 0,9 і має тенденцію до зниження.

Науковці прогнозують, що до 27 квітня в Україні за добу буде в середньому 12 тис. 369 хворих, до 4 травня — 11 тис. 122. За інформацією експертів, найвища захворюваність очікується в Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях.

Нагадаємо, 14 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 пішла на спад, а Україна «витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус». Чиновник заявляв, що стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах.