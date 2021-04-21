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Ракурс

Зниження смертності від COVID-19 в Україні спрогнозували в НАН

21 кві 2021, 12:17
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Зниження смертності від коронавірусу найближчими днями прогнозується в Україні.

Смертність від COVID-19 знаходиться на завершальній стадії плато, очікується її зниження в найближчі дні. В останні три-чотири тижні летальність від коронавірусу становила 2,5%. Відповідний прогноз зробила Національна академія наук України, передає прес-служба відомства.

Експерти вважають, що протягом минулого тижня спостерігалося впевнене загасання числа нових виявлених випадків коронавірусу. Вчені відзначають, що середньотижневе репродуктивне число (показує, скільки людина заражає один хворий) склало 0,9 і має тенденцію до зниження.

Науковці прогнозують, що до 27 квітня в Україні за добу буде в середньому 12 тис. 369 хворих, до 4 травня — 11 тис. 122. За інформацією експертів, найвища захворюваність очікується в Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях.

Зниження смертності від коронавірусу прогнозують в Україні. Таблиця: НАН


Зниження смертності від коронавірусу прогнозують в Україні. Таблиця: НАН

Нагадаємо, 14 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 пішла на спад, а Україна «витримала черговий стрибок захворюваності на коронавірус». Чиновник заявляв, що стабілізація ситуації спостерігається в багатьох регіонах.

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Джерело: Ракурс


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