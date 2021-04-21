https://racurs.ua/ua/n153581-epidporig-zahvoruvanosti-na-covid-19-perevyschenyy-u-15-oblastyah-ukrayiny-infografika.html

Ракурс

Епідеміологічний поріг коронавірусу перевищено в 15 областях України.

В Києві та 9 областях епідпоріг у межах норми. Найвищі показники у Черкаській та Волинській області — 168,0% та 148,6% від 100% епідеміологічного порогу. Найменший показник у Вінницькій області 61,3%. Про це 21 квітня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Також повідомляється, що вже в семи регіонах рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом відповідає нормі. За добу ситуація покращилася в Чернівецькій області. Так, нормі за рівнем госпіталізацій відповідають Закарпатська (36,6 при нормі 60 на 100 тис. населення), Кіровоградська (51,4), Львівська (53,6), Тернопільська (55,2), Чернівецька (58,1) і Херсонська (58,3) області.

Найгірша ситуація з госпіталізацією спостерігається в Хмельницькій області (111,8). У Києві рівень госпіталізацій становить 71,3.

Рівень заповненості ліжок із киснем у лікарнях перевищено в дев’яти регіонах — Києві (72,7% при нормі 65%), Одеській (70,4%), Львівській (69,2%), Донецькій (69%), Сумській (68%), Хмельницькій (67,5%), Харківській (67,3%), Київській (66,3%) і Миколаївській (65,9%), областях.

Нагадаємо, в Національній академії наук України спрогнозували, що в Україні спостерігатиметься зниження смертності від коронавірусу в найближчі дні. Науковці прогнозують, що до 27 квітня в Україні за добу буде в середньому 12 тис. 369 хворих, до 4 травня — 11 тис. 122. За інформацією експертів, найвища захворюваність очікується в Києві, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях.