Щепленим від COVID-19 роздали безкоштовний канабіс у США, фото: DW

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В американських містах Нью-Йорк та Вашингтон оригінально підійшли до вакцинації, вирішивши її мотивувати незвичним способом — всім щепленим від COVID-19 безплатно роздавали канабіс.

У США з 19 квітня щеплення від коронавірусу стали доступні всім американцям. Щоб заохотити громадян вакцинуватися, у столиці Штатів та в Нью-Йорку у вівторок, 20 квітня, провели незвичні акції. Там всім, хто отримав щеплення від коронавірусу, роздавали самокрутки з канабісом. Про це повідомляє DW.

Так, у Манхеттені активісти руху New York Marijuana Justice пропонували вакцинованим по одній безплатній самокрутці. За такими «подарунками» вишикувалися довгі черги охочих. Щоб отримати самокрутку з коноплями потрібно було всього лише надати підтвердження вакцинації в паперовому або електронному вигляді.

Подібна акція пройшла і в столиці Сполучених Штатів Вашингтоні. Активісти вибрали цю дату, оскільки 20 квітня в Північній Америці вважається неформальним днем канабісу.

Варто зазначити, що наприкінці березня Влада штату Нью-Йорк легалізувала продукти конопель для рекреаційного вживання. Штат став 15-м серед тих, що легалізували канабіс. Тепер жителям штату можна для особистого використання вирощувати в домогосподарстві не більше шести рослин конопель на кожного члена родини, кому виповнилось 21 рік. Також дозволено носити з собою до 85 г одержуваної з цієї рослини психоактивної речовини або до 24 г у виді концентрату.