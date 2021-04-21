Вакцинированным от COVID-19 раздали бесплатный каннабис в США, фото: DW

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В американских городах Нью-Йорк и Вашингтон оригинально подошли к вакцинации, решив ее мотивировать необычным способом — всем привитым от COVID-19 бесплатно раздавали каннабис.



В США с 19 апреля прививки от коронавируса стали доступны всем американцам. Чтобы поощрить граждан вакцинироваться, в столице Штатов и в Нью-Йорке во вторник, 20 апреля, провели необычные акции. Там всем, кто получил прививку от коронавируса, раздавали самокрутки с коноплей. Об этом сообщает DW.



Так, в Манхэттене активисты движения New York Marijuana Justice предлагали вакцинированным по одной бесплатной самокрутке. За таким «подарками» выстроились длинные очереди желающих. Чтобы получить самокрутку с коноплей нужно было всего лишь предоставить подтверждение вакцинации в бумажном или электронном виде.



Подобная акция прошла и в столице Соединенных Штатов Вашингтоне. Активисты выбрали эту дату, поскольку 20 апреля в Северной Америке считается неформальным днем ​​каннабиса.



Стоит отметить, что в конце марта Власти штата Нью-Йорк легализовала продукты конопли для рекреационного употребления. Штат стал 15-м среди легализировавших каннабис. Теперь жителям штата можно для личного использования выращивать в домохозяйстве не более шести растений конопли на каждого члена семьи, кому исполнилось 21 год. Также разрешено носить с собой до 85 г получаемой из этого растения психоактивного вещества или до 24 г в виде концентрата.

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