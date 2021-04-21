Будут ли учиться школы летом, рассказало МОН

https://racurs.ua/n153580-budut-li-uchitsya-shkoly-letom-rasskazalo-mon.html

Ракурс

Будут ли учиться школы летом и при каких условиях учебный процесс в образовательных заведениях придется продолжить, рассказали в Министерстве образования и науки Украины. В частности, в МОН не исключили, что некоторым украинским школам из-за карантина придется продлить обучение на июнь, однако завершить до 1 июля.

Такие решения школы будут принимать самостоятельно, учитывая организацию учебного процесса в течение года. Главное условие завершения обучения — использование 175 учебных дней в году. Об этом сообщил начальник главного управления школьного образования профильного ведомства Юрий Кононенко в эфире канала «Украина 24».

В Украине все почему-то думают, что учебный год должен закончиться 25 мая, а для выпускных классов 30 мая. На самом деле это не так. Все зависит от учебных заведений. Эти 175 дней, обязательных для обучения, должны быть использованы учебными заведениями, и каждая школа сама решает этот вопрос, — пояснил Кононенко.

Чиновник МОН добавил, что в большинстве областей Украины учебный год идет по плану, поскольку ученики находятся на дистанционном обучении из-за вспышки коронавируса. Однако некоторым учебным заведениям, вероятно, придется продолжить обучение летом.

У нас есть школы, особенно в западных регионах, где часто появлялись чрезвычайные ситуации и продолжались каникулы. И возможно, именно там будет необходимость продолжить обучение в июне. Это может касаться и других регионов. Руководство школы будет принимать решение, — рассказал Кононенко.

Напомним, по закону учебный год длится до 30 июня. Если школа или управление/департамент образования решит продолжить учебный год — они имеют на это право, поскольку образовательный процесс должен продолжаться не менее 175 дней в учебном году.