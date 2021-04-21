Чи навчатимуться школи влітку, розповіло МОН

https://racurs.ua/ua/n153580-chy-navchatymutsya-shkoly-vlitku-rozpovilo-mon.html

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Чи навчатимуться школи влітку та за яких умов навчальний процес в освітніх закладах доведеться продовжити, розповіли у Міністерстві освіти та науки України. Зокрема, у МОН не виключили, що деяким українським школам через карантинні обмеження доведеться продовжити навчання на червень, але завершити до 1 липня.

Такі рішення школи ухвалюватимуть самостійно, з огляду на організацію навчального процесу впродовж року. Головна умова завершення навчання — використання 175 навчальних днів у році. Про це повідомив начальник головного управління шкільної освіти профільного відомства Юрій Кононенко в ефірі каналу «Україна 24».

В Україні всі чомусь думають, що навчальний рік має закінчитися 25 травня, а для випускних класів 30 травня. Насправді це не так. Все залежить від навчальних закладів. Ці 175 днів, обов’язкових для навчання, повинні бути використані навчальними закладами, і кожен з них, кожна школа сама вирішує це питання, — пояснив Кононенко.

Чиновник МОН додав, що у більшості областей України навчальний рік триває за планом, оскільки учні перебувають на дистанційному навчанні через спалах коронавірусу. Проте деяким навчальним закладам, ймовірно, доведеться продовжити навчання влітку.

У нас є школи, особливо в західних регіонах, де часто з’являлися надзвичайні ситуації та продовжувалися канікули. І можливо, саме там буде необхідність продовжити навчання в червні. Це може стосуватися й інших регіонів. Керівництво школи ухвалюватиме рішення, — розповів Кононенко.

Нагадаємо, за законом навчальний рік триває до 30 червня. Якщо школа або управління/департамент освіти вирішить продовжити навчальний рік — вони мають на це право, оскільки освітній процес повинен тривати не менше 175 днів впродовж навчального року.