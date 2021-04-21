Армія РФ спробує пробити наземний шлях в Крим - екс-заступник командувача НАТО

https://racurs.ua/ua/n153582-armiya-rf-sprobuie-probyty-nazemnyy-shlyah-v-krym-eks-zastupnyk-komanduvacha-nato.html

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Володимир Путін за допомогою стягнутого до кордону з Україною російського війська, ймовірно, спробує «пробити» наземний коридор до тимчасово окупованого Криму. Таку думку висловив екс-заступник командувача НАТО в Європі Річард Ширрефф.

Відставний британський генерал переконаний, що президент РФ не планує повномасштабного вторгнення в Україну.

Найочевиднішим для Путіна було б спробувати пробити наземний коридор до Криму. На мою думку, він навряд чи вважатиме вартою спробу завоювати всю Україну. Це велика країна, росіяни там швидко загрузнуть… Водночас я цілком уявляю логіку швидкого точкового удару, щоб отримати наземний коридор на анексований півострів, — заявив Ширрефф в інтерв’ю DW.

Колишній посадовець Північноатлантичного альянсу не вважає, що нова війна з Москвою неминуча, проте зараз спостерігається небезпечне загострення. Ширефф наголосив на значному нарощуванні сил Кремлем.

Ми в жодному разі не повинні це применшувати. У разі неправильної оцінки це може призвести до гіршого результату. Якщо ж діяти обережно, ситуацію можна зберегти під контролем, — зауважив британський генерал.

Разом з тим, військовий визнав, що остаточні наміри Путіна залишаються таємницею. Можливо Москва прагне за допомогою агресії проти Києва відвернути увагу від ситуації з опозиційним політиком Навальним або підготуватися до завершення «кримського проекту».