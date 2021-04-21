Правительство увеличило субсидию для небольших фермеров. Фото: zikua.tv

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Субсидию для украинских аграриев предусмотрели в Кабинете министров.

Украинские селяне смогут получить субсидию в сумме 5 тыс. грн на 1 га для развития небольших семейных ферм. В то же время общая сумма не будет превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство. Об этом 21 апреля на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он убеждает, что Кабмин усовершенствовал процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств. В частности, чиновники увеличили размер государственной субсидии новосозданным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий.

Это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке по привлечению дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств, — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что с 1 июля 2021 года в Украине отменяется мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. С июля 2021 до 1 января 2024 года будут действовать ограничения на покупку земли — не более 100 га в одни руки. До 2024 года покупать землю смогут только физические лица. Юридическим лицам покупать землю запрещается.