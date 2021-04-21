Явление турбулентности зафиксировали в американском небе. Фото: AccuWeather

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Ракурс

Редчайшее видимое явление турбулентности удалось заснять в небе над Соединенными Штатами Америки.

Летчики 53-й эскадрильи метеорологической разведки Военно-воздушных сил США «охотниками за ураганами» сфотографировали редкий вид облачности, указывающий на сильную турбулентность. Об этом 21 апреля сообщает Gismeteo со ссылкой на AccuWeather.

Пилоты сняли на видео след турбулентности в облаках, оставленный вихрями на концах крыльев самолета. Турбулентность в воздушном потоке возникает, когда воздух втягивается из-под крыла и поднимается к его верхней части, прежде чем попасть в вихрь, который вращается на конце крыла.

По информации экспертов, масса и скорость самолета влияет на след турбулентности, который создает воздушная машина. Эта проблема вызывает сильное беспокойство пилотов, поскольку самолеты идут на посадку в аэропорту в непосредственной близости друг от друга и могут испытывать турбулентность в сопутствующем следе другого лайнера.

Как известно, всего существуют семь типов турбулентности, часто фактором ее формирования становится погода. Обычно это явление причиняет неудобства пассажиру самолета, чем несет опасность. При этом пилоты считаю, что избежать турбулентности можно лишь благодаря очень хорошим навыкам. Чтобы достичь этого, летчики ориентируются на метеорологические карты, сигналы радаров и отчеты других самолетов. У крупных авиакомпаний есть собственные метеорологические департаменты.

Напомним, в январе 2021 года редкий «волосатый» лед образовался в северной части Ирландии после того, как в страну пришла морозная погода. Изменение погодных условий создало на деревьях своеобразные зимние украшения, известные как «мохнатый лед».