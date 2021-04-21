В столице несмотря на смену зоны карантина вводят новые ограничения, фото: reuters

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Киев может выйти из «красной» зоны карантина уже к Пасхе, которая в этом году совпадает с майскими праздниками.



В столице Украины наблюдается положительная динамика по количеству заражений коронавирусом, благодаря чему город может перейти в «оранжевую» зону карантина в ближайшее время. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире «Украина 24».

Наблюдаем снижение показателей заболевания. Но показатель госпитализаций, выявление тяжелых случаев заболевания остаются высокими. У нас есть положительная динамика и мы можем на днях перейти в «оранжевую» зону, — сказал глава Госпотребслужбы.

При этом, по словам Рубана, власти столицы планируют ввести дополнительные карантинные ограничения на Пасху, которые в первую очередь коснутся религиозных заведений. Он рассказал, что сейчас проводится диалог со всеми конфессиями, церквями относительно этого.

Проводится разработка противоэпидемических мероприятий. Решение будет принято в пятницу после проведения всех консультаций, — отметил Рубан.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Киев до конца недели может перейти сразу в «желтую» зону карантина. Об этом министр сказал в эфире программы «Утро с Украиной».

Есть большая надежда, что до 30 апреля Киев уже по всем показателям сможет перейти из «красного» уровня до «желтого». Но все зависит от нас. COVID — он атеист, для него нет праздника, — заявил Степанов.



Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко на пресс-брифинге в среду, 21 апреля, привел новую статистику заболеваемости коронавирусом в столице. По его словам, количество новых случаев инфицирования немного уменьшилась. Однако, высокой остается смертность от COVID-19.



За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 965 инфицированных. Умерли 40 киевлян — 17 женщин и 23 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4 тыс. 297 летальных случаев, отметил Кличко.



Всего в Киеве за весь период пандемии подтверждено 187 тыс. 196 случаев заболевания коронавирусом.



В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 131 больного коронавирусом и еще 330 пациентов госпитализировали с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 641 киевлянин.



Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (287), Деснянском (128) и Днепровском (96) районах.

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